- "I miei auguri di buon lavoro a Fedriga, neopresidente della Conferenza delle Regioni e un ringraziamento sincero a Bonaccini per il lavoro che ha portato avanti con grande dedizione e competenza in questi anni". Lo ha scritto su Twitter la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.(Rin)