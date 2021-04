Ue: Lagarde, rimbalzo economia previsto per seconda metà 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà dovute alla lotta contro la pandemia di Covid-19, l'Unione europea assisterà ad un rimbalzo della sua economia nella seconda metà del 2021. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente statunitense "Cnbc" la presidente della Bce Christine Lagarde. Pur riconoscendo che le chiusure, volte ad arginare i contagi, stanno minando la crescita, Lagarde si è detta ottimista sul fatto la ripresa ci sarà. "Si vede la luce alla fine del tunnel", ha detto Lagarde, per poi aggiungere che quella della seconda metà dell'anno "sarà una ripresa che si muoverà rapidamente". Le ultime proiezioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) prevedono una crescita dell'Ue al 4,4 per cento nel 2021, al passo con la media delle economie avanzate ma ben al di sotto della stima del 6,4 per cento per gli Stati Uniti. Sul fatto che sia la Federal Reserve (Fed) statunitense che la Bce hanno fornito un forte sostegno monetario sotto forma di tassi di interesse minimi, Lagarde ha sottolineato: "Siamo in una situazione completamente diversa, gli Stati Uniti probabilmente raggiungeranno i propri obiettivi di inflazione piuttosto presto. Siamo molto lontani da questo". (Nys)