Usa: dipartimento di Stato annuncia "facilitazione" relazioni con Taiwan

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato che renderà più facile per i funzionari statunitensi incontrare i rappresentanti di Taiwan. Lo rende noto il dicastero in una comunicazione ufficiale. "Taiwan è una democrazia vivace e un partner importante per l'economia e la sicurezza che è anche una forza per il bene nella comunità internazionale", ha spiegato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. E ha aggiunto: "Queste nuove linee guida liberalizzano l'orientamento sui contatti con Taiwan, coerentemente con le nostre relazioni non ufficiali". Gli Stati Uniti continueranno a considerare solo quello di Pechino il governo legittimo della Cina, così come stabilito nel 1979, ma renderanno più fluidi i contatti con le autorità di Taipei. Il dialogo tra Usa e Taiwan si è fatto sempre più stretto durante l'amministrazione dell'ex presidente, Donald Trump, nell'ottica di contenere le ambizioni cinesi nel pacifico. Una linea politica che il successore alla Casa Bianca, Joe Biden, sembra determinato a mantenere. (segue) (Nys)