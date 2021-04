Usa: dipartimento di Stato annuncia "facilitazione" relazioni con Taiwan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan, che fu uno dei membri fondatori dell'Onu nel 1945, fu espulsa nel 1971 in seguito all'ammissione della Cina. L'anno seguente fu anche rimossa da tutte le altre organizzazioni intergovernative, come l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La risoluzione dell'Onu escludeva Taiwan con la premessa che la Cina fosse "l'unico rappresentante legittimo della Repubblica popolare presso le Nazioni Unite". Una precedente richiesta di adesione all'Onu da parte di Taiwan fu respinta nel 2007. L'attuale bozza della proposta di legge prevede che Washington, pur aderendo al principio di "una sola Cina", continui a rafforzare i propri legami con l'isola rispettando il Taiwan Relations Act e le le cosiddette "Sei assicurazioni", ovvero i sei principi chiave della politica estera stabiliti nel 1982 dall'amministrazione Reagan con lo scopo di garantire che gli Usa avrebbero continuato a sostenere Taiwan anche in assenza di relazioni diplomatiche formali. L'esclusione di Taiwan dall'Onu è motivata dallo stesso principio del riconoscimento di un'unica Cina. (Nys)