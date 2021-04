Usa: si dimette coordinatrice Casa Bianca confine con Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rassegnerà le dimissioni entro fine mese la coordinatrice della Casa Bianca per il confine meridionale, Roberta Jacobson. Lo ha reso noto l'amministrazione del presidente Joe Biden in un comunicato ufficiale, precisando che Jacobson - ex ambasciatrice in Messico - si era impegnata a servire solo nei primi 100 giorni della nuova presidenza. "Coerentemente con il suo impegno di servire nei primi 100 giorni dell'amministrazione, l'ambasciatrice Jacobson si ritirerà dal suo ruolo di coordinatore alla fine di questo mese", ha spiegato in una dichiarazione il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. (Nys)