Usa: Commissione etica Congresso apre inchiesta su deputato Gaetz (2)

- Gaetz non ha tentato di ottenere alcuna forma di immunità penale dall'ex presidente Usa, Donald Trump, alla fine del suo mandato alla Casa Bianca. Lo ha precisato l'ex presidente statunitense in una dichiarazione. "Gaetz - ha spiegato Trump - non mi ha mai chiesto il 'perdono'. Deve essere anche ricordato che (Gaetz) ha respinto completamente le accuse che lo riguardano". Secondo quanto riferisce il "New York Times" il deputato repubblicano avrebbe chiesto una "grazia" all'ex inquilino della Casa Bianca prima che emergesse l'inchiesta che lo riguarda. Il repubblicano della Florida è oggetto di una indagine del dipartimento di Giustizia Usa, per una presunta relazione sessuale con una radazza di 17 anni, cui avrebbe pagato una trasferta interstatale per raggiungerlo. Tale viaggio, se confermato, costituirebbe una violazione della legge federale contro il traffico sessuale. (segue) (Nys)