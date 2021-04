Business news: Grecia, al via gara per vendita quota di maggioranza porto di Creta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Grecia hanno pubblicato la gara d'appalto per la vendita del porto di Creta. Gli investitori possono presentare le loro offerte per la quota del 67 per cento del porto di Iraklion entro il 30 luglio, secondo quanto indicato dall'Agenzia ellenica per le privatizzazioni. Il porto in vendita serve le navi crociera, i traghetti e il trasporto merci ed è il più trafficato dell'isola greca. Secondo quanto sottolinea la stampa locale, al momento la Grecia sta vendendo le quote di maggioranza anche in altri due importanti porti del Paese, Alessandropoli e Igoumenitsa, nell'ambito di un piano di privatizzazioni con cui punta ad ottenere 1,8 miliardi di euro entro la fine di quest'anno. (Gra)