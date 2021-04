Business news: Spagna, CaixaBank convoca sindacati per avviare piano da almeno 7 mila licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola CaixaBank ha convocato i sindacati il 13 aprile per avviare la procedura di licenziamento collettivo di almeno 7 mila lavoratori e di modifica delle condizioni dopo che la fusione con Bankia è diventata effettiva il 26 marzo scorso. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", sarà il più grande programma di riduzione dell'organico effettuato da un istituto finanziario in Spagna. Secondo quanto comunicato dalla banca ai sindacati, il processo inizierà a giugno e si si protrarrà per un anno, rassicurando le sigle sindacali che non ci saranno ulteriori aggiustamenti almeno fino al 2025. I sindacati, da parte loro, hanno già messo in guardia sull'importanza che il piano di regolamentazione dell'occupazione includa compensazioni significative, uscite non traumatiche, prepensionamenti, volontarietà totale e allungamento delle scadenze. (Spm)