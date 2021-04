© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda di telefonia mobile dei Paesi Bassi T-Mobile Netherlands ha annunciato che investirà almeno 700 milioni di euro per costruire reti in fibra ottica nelle città olandesi in collaborazione con Open Dutch Fibre, una joint venture tra KKR Infrastructure e Deutsche Telecom Capital Partners. L’obiettivo è di raggiungere un milione di famiglie entro cinque anni. (Beb)