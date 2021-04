Business news: Ucraina, importazioni gas naturale da Ue in calo dell'83 per cento in primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto di gas naturale dai Paesi dell'Ue all'Ucraina nel primo trimestre del 2021 è stato pari a 476 milioni di metri cubi, l'83 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha riferito il gestore del sistema di trasmissione del gas dell'Ucraina (Gtsou). Nei primi tre mesi dell'anno, l'Ucraina ha importato 0,2 milioni di metri cubi di gas dalla Polonia, 65 milioni di metri cubi dalla Slovacchia e 410,4 milioni di metri cubi dall'Ungheria. I flussi inversi virtuali hanno rappresentato l'86 per cento dei volumi di gas. Allo stesso tempo, le esportazioni nette di gas naturale dall'Ucraina verso i paesi europei nel periodo gennaio-marzo 2021 sono state pari a 18,3 milioni di metri cubi, quasi quattro volte di più rispetto al primo trimestre del 2020 (4,8 milioni di metri cubi). Le riesportazioni di gas naturale nel periodo gennaio-marzo di quest'anno sono state pari a 618,9 milioni di metri cubi (quasi 240 volte in più rispetto allo stesso periodo del 2020). In particolare, 141,3 milioni di metri cubi di gas sono stati riesportati in Polonia, 107 milioni di metri cubi in Slovacchia, 340,6 milioni di metri cubi in Ungheria e 30 milioni di metri cubi in Moldova. (Rum)