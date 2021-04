Business news: Francia, quattro regioni ordinano i primi treni a idrogeno ad Alstom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni francesi dell'Auvergne-Rhone-Alpes, Borgogna-Franche-Comté, Grand Est e Occitania hanno commissionato i primi treni a idrogeno ad Alstom. Lo ha annunciato il gruppo, attivo nel settore dell'industria ferroviaria, spiegando che in tutto sono stati ordinati 12 treni. Citato dai media francesi, il presidente di Alstom Francia, Jean-Baptiste Eymeoud prevede i primi test per la fine del 2023. Il valore del contratto, firmato da Alstom e Sncf Voyageurs, è di 190 milioni di euro. Alstom ha fatto sapere che altre regioni "hanno già mostrato interesse per partecipare la progetto in un secondo tempo". (Frp)