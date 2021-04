Business news: Comau Uk fornisce linea di produzione di batterie al Battery Industrialisation Centre nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comau è stata selezionata dal Battery Industrialisation Centre del Regno Unito (Ukbic) per sviluppare e attuare, all’interno dello stabilimento di Ukbic - destinatario di finanziamento pubblico e ad ‘accesso libero’ - una linea semi-automatica per l’assemblaggio di moduli batterie e pacchi batterie. Lo rende noto un comunicato. Ukbic gioca un ruolo di primo piano nel Faraday Battery Challenge, il programma britannico che ha come obiettivo la realizzazione in tempi rapidi di batterie ad alto rendimento, economicamente vantaggiose, durevoli, sicure e riciclabili. Tra le innovative apparecchiature di produzione al servizio di Ukbic, la linea di montaggio per Module & Pack sviluppata da Comau è la prima ad essere installata, configurata e resa disponibile per i propri clienti. Elemento portante del progetto è la flessibilità, grazie alla quale sarà possibile avviare la produzione di moduli e pacchi batterie in un unico stabilimento. La soluzione progettata da Comau Uk ha superato la prova con successo, dando a Ukbic la possibilità di rispondere alle esigenze dei propri clienti senza che si rendessero necessarie sostanziali modifiche ai siti o ai processi. (Com)