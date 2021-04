Business news: Romania, governo stanzia fondi per organizzare competizione Solar Decathlon Europe 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania contribuirà a livello finanziario all’organizzazione della competizione "Solar Decathlon Europe" nel 2023. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Ambiente, delle Acque e delle Foreste romeno, Barna Tanczos, precisando che tale competizione si svolgerà a Bucarest. "Riusciremo a organizzare tali concorsi internazionali in Romania. Insieme ai nostri colleghi degli altri ministeri, il ministero dell'Ambiente sosterrà questa squadra e questa iniziativa", ha detto Tanczos. La Solar Decathlon Europe è la competizione internazionale che vede sfidarsi team studenteschi nella progettazione di edifici altamente efficienti e alimentati da energia rinnovabile. “Se abbiamo giovani che sognano in alto e università che forniscono loro il sostegno necessario, la Romania avrà sicuramente successo”, ha dichiarato il ministro. Nell'edizione del Solar Decathlon prevista per il 2021 a Wuppertal (Germania), la Romania è rappresentata dal team della Ong “EFdeN”, con un nuovo progetto di casa ad energia solare che sarà sviluppato nei prossimi due anni. Vincitore di oltre 35 premi, il team “EFdeN” è l'unico concorrente romeno ad aver partecipato a tre edizioni di Solar Decathlon: Versailles (2014), Dubai (2018) e Wuppertal (2021). (Rob)