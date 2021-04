Business news: Germania, esportazioni in aumento dello 0,9 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio scorso, le esportazioni della Germania hanno registrati un aumento dello 0,9 per cento su base mensile, per un volume di 107,8 miliardi di euro. Rispetto allo stesso mese del 2020, il dato registra una flessione dell'1,2 per cento. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba). Tra erano inferiori dell'1,2% rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell'inizio delle restrizioni dovute alla pandemia della corona in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le importazioni sono aumentate dello 0,9 per cento a 89,7 miliardi di euro durante questo periodo. (Geb)