Covid: Lula, virus poteva nascere ovunque, non possiamo dire Cina responsabile

- Il virus poteva nascere in altri posti, non possiamo dire che la Cina ne è responsabile. Lo ha detto ai microfoni di "Tg2 Post" su "Rai 2" Luiz Inazio Lula da Silva, leader del Partito dei Lavoratori (Pt) ed ex presidente del Brasile, rispondendo a domanda sulle responsabilità di Pechino nella nascita e nella diffusione della pandemia di Covid-19. "Il governo (cinese) ha curato bene il suo Paese, cosa che non è successa in altri Paesi compresi quelli d'Europa, dove si protesta contro le chiusure. Adesso quello che più importa è salvare vite umane", ha spiegato l'ex capo di Stato. (Res)