Venezuela: Guaidó chiede ingresso di vaccini e parla di "genocidio silenzioso"

- Juan Guaidó, leader dell'opposizione del Venezuela, ha chiesto al governo di Nicolás Maduro di consentire l'ingresso di vaccini nel Paese per prevenire ulteriori contagi e morti da Covid-19. Parlando nel corso di una conferenza stampa, la prima da quando è guarito dal virus, ha fatto riferimento alla situazione pandemica nel paese dicendo: "Oggi è in corso un genocidio silenzioso in Venezuela a seguito di una catastrofe umanitaria". (Vec)