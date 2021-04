Business news: Banca centrale ceca, la ripresa economica sarà più lunga del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica post-pandemica della Repubblica Ceca sarà più lenta del previsto. Ne è convinta la Banca nazionale ceca (Cnb), che ha pubblicato il contenuto di una riunione del consiglio dell'istituto del 24 marzo. In quella riunione la Cnb aveva nuovamente deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Secondo la pubblicazione, diversi membri del consiglio sono persuasi che l'andamento della pandemia di coronavirus indichi una ripresa più lenta rispetto alle stime attuali. La conseguenza di ciò è che anche la normalizzazione della politica monetaria nazionale potrebbe rivelarsi più lenta. Questo vuol dire che i tassi di interesse potrebbero non essere nuovamente rialzati più a lungo del previsto, giacché la Cnb ritiene che siano maggiori i rischi legati a un rialzo troppo prematuro rispetto a quelli legati a uno ritardato. Il tasso base è al momento allo 0,25 per cento. (Vap)