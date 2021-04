Business news: Fondo sovrano Norvegia investe in parco eolico di Borssele nei Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, ha fatto il primo investimento diretto in un progetto di energia rinnovabile. Come riferito dallo stesso Fondo norvegese, l'acquisto consiste in una partecipazione del 50 per cento nel parco eolico Borssele 1 e 2 al largo dei Paesi Bassi per 1,375 miliardi di euro dalla compagnia danese Orsted, che continuerà a co-possedere e gestire l'impianto. Tali investimenti diretti sono una novità per il fondo che, fino allo scorso anno, era autorizzato solo dal Parlamento norvegese (lo Storting) a investire in azioni, obbligazioni e proprietà. Il Borssele è il secondo parco eolico offshore più grande al mondo in funzione, con una capacità installata di 752 megawatt, che può produrre l'equivalente del consumo annuo di elettricità per circa un milione di famiglie olandesi. L'accordo è stato firmato mercoledì, e il suo completamento è previsto nel secondo o terzo trimestre del 2021. (Sts)