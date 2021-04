Business news: Spagna, nel primo trimestre +1,1 per cento auto usate, crollo del 15 per cento nuovi modelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre di quest'anno in Spagna la vendita di automobili usate è aumentata dell'1,1 per cento (454.118) rispetto al 2020 e del 5 per cento del 2019. Dall'altra parte la vendita di veicoli nuovi sono diminuite del 15 per cento su base annua (186.061 unità) e del 41 per cento rispetto al 2019. Secondo l'associazione di categoria Anfac, Faconauto e Ganvam l'acquisto di modelli di seconda mano è destinato a crescere nel 2021 dell'8,2 per cento a causa della crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus. (Spm)