Business news: Ungheria-Kirghizistan, ministri Esteri annunciano fondo di sviluppo da 14 milioni di euro

- Ungheria e Kirghizistan creeranno un fondo di sviluppo congiunto da 14 milioni di euro. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ricevuto oggi dall'omologo kirghizo, Ruslan Kazakbayev, a Bishkek. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", il fondo servirà a coinvolgere le imprese magiare nella modernizzazione del Kirghizistan, assicurando loro prestiti e altri strumenti finanziari per gli investimenti nel Paese centro-asiatico. Durante il suo soggiorno a Bishkek, Szijjarto ha firmato anche un accordo per il trasporto internazionale di merci e uno in merito alla collaborazione tra i rispettivi ministeri degli Esteri nel biennio 2022-2023. L'Ungheria espanderà inoltre l'operatività della sua rappresentanza diplomatica nel Paese. Szijjarto ha definito la partnership strategica con il Kirghizistan, Stato membro dell'Unione economica eurasiatica, un pilastro importante nella collaborazione con la regione. L'anno prossimo le due nazioni festeggeranno il 30mo anniversario dell'apertura delle loro relazioni diplomatiche. Il capo della diplomazia di Budapest ha affermato anche che nel primo trimestre del 2021 il volume degli scambi commerciali con il Kirghizistan è aumentato del 150 per cento. Sono in corso negoziati per l'attivazione di un collegamento aereo diretto tra i due Paesi. (Vap)