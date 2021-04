Business news: Romania, ministero Energia e Banca mondiale condurranno studio su risorse energetiche nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia romeno e la Banca mondiale vogliono condurre uno studio congiunto su tutte le risorse energetiche nel Mar Nero, in modo che la parte rumena del mare diventi un importante hub energetico. Lo ha annunciato oggi consigliere del ministro dell'Energia, Niculae Havrilet che ha preso parte a un dibattito sul futuro dell'energia eolica offshore della Camera dei Deputati di Bucarest. "Il ministro Virgil Popescu ha avuto una discussione con i rappresentanti della Banca mondiale, ai quali ha chiesto di aiutarci con uno studio congiunto per le fonti energetiche nell'area del Mar Nero, in modo che l'area romena Dobrogea del Mar Nero diventi un hub integrato per la produzione di varie fonti di energia. L'importanza è enorme", ha detto Havrilet secondo cui nell'area del Mar Nero esiste il potenziale per l'estrazione di gas e per la produzione di energia eolica che, successivamente, può essere trasformata in idrogeno. "Nell'area di Dobrogea, nel Mar Nero, esiste un enorme potenziale per creare un polo energetico di grande importanza per l'Unione europea. L'Ue, infatti, attraverso i suoi regolamenti, come il Green Deal, ci aiuta con fondi dedicati per la preparazione tecnica dei progetti", ha proseguito il rappresentante del ministero sottolineando che la Banca mondiale ha già alcuni studi sul potenziale eolico della Romania nell'area marittima. (Rob)