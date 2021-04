Business news: Total annuncia produzione carburanti sostenibili per aviazione da oli di cottura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Total ha annunciato l'avvio della produzione di carburanti sostenibili per l'aviazione a partire da oli di cottura usati. Questo tipo di attività si svolgerà nella bioraffineria di La Méde, nel sud della Francia, e nello stabilimento di Oudalle, nel nord. I biocarburanti aerei arriveranno negli aeroporti francesi a partire da questo mese. La produzione partirà "da rifiuti provenienti dall'economia circolare (grassi animali e oli di cottura usati). Total non farà ricorso ad oli vegetali", ha fatto sapere l'azienda. Il settore del trasporto aereo ha l'obiettivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di Co2 del 50 per cento rispetto ai livelli del 2005. La metà di questo risultato dipenderà dall'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione. (Frp)