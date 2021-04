Business news: Bmw, vendite aumentate del 33,5 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2021, il conglomerato automobilistico tedesco Bmw ha venduto 636 mila auto su scala mondiale, in aumento del 33,5 per cento su base annua. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le consegne del gruppo hanno superato i livelli precedenti alla crisi del coronavirus. A spingere la crescita sono stati i mercati asiatici, in particolare la Cina. In questo Paese, Bmw ha venduto circa 230 mila auto. In tutta l’Asia, il dato è di 287 mila veicoli. (Geb)