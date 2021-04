Business news: Svizzera, aumento 11 per cento posti lavoro grazie ad aziende straniere nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese straniere in Svizzera hanno creato nell’anno della pandemia 1.200 posti di lavoro, pari a un aumento dell’11 per cento. Lo rende noto un’inchiesta dell’emittente radiotelevisiva “Srf”, in cui si prevede anche la creazione di altri 3.500 posti nei prossimi tre anni. Una delle aziende interessate è la statunitense, Tiffin Metal, situata a Schmitten, nel cantone Friburgo. “La mano d’opera è molto competente, la fiscalità gioca a nostro favore e la Svizzera si trova al centro dell’Europa”, ha commentato il direttore. (Geb)