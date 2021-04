Brasile: Bolsonaro contro giudice Corte suprema su covid, "difensore del terrorista Battisti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo il presidente del Senato del Brasile, Rodrigo Pacheco, ha affermato che la creazione della Commissione arriva paese nel momento in cui si affronta il momento peggiore della pandemia e che la Cpi non contribuisce alla costruzione di soluzioni. "Una decisione giudiziaria si adotta e basta", ha detto Pacheco sottolineando di aver già chiesto ai partiti politici di nominare i membri della commissione. Tuttavia Pacheco, mostrando una posizione critica rispetto alla decisione del giudice Roberto Barroso, ha affermato che "oltre ai requisiti tecnici per l'installazione di una Cpi, è necessario un un giudizio di convenienza e opportunità". Per Pacheco, infatti, la Cpi non farà altro che anticipare le discussioni politiche in vista del 2022 (elezioni presidenziali) e fungerà da "piattaforma politica". (Brb)