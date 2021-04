Usa: leader repubblicani criticano Biden per bilancio Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden chiederà al Congresso di approvare un bilancio federale da 1.520 miliardi di dollari per il 2022, che prevede spese in aumento del 16 per cento rispetto all’anno in corso con un forte aumento dei fondi per sanità, scuola, ricerca ed energie rinnovabili. Lo scrive il “Wall Street Journal”. La bozza prevede un aumento della spesa discrezionale dell’8,4 per cento (pari a 118 miliardi di dollari) rispetto ai 1.400 miliardi di dollari approvati dal Congresso per il 2021: dal computo vengono escluse le misure di emergenza stanziate per contrastare la pandemia di Covid-19. L’incremento è più evidente (16 per cento) per le spese volte a finanziare programmi non legati alla difesa. L’aumento dei fondi è invece più modesto (1,7 per cento) per i programmi del Pentagono, il cui finanziamento passa da 740 a 753 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra inferiore a quella auspicata dal Partito repubblicano ma superiore a quella che si attendeva l’ala progressista del Partito democratico, che da anni chiede tagli alle spese per la difesa. Nelle prossime settimane la Casa Bianca dovrebbe formulare una vera e propria proposta di bilancio che includerà maggiori dettagli sulle priorità di spesa. (Nys)