Business news: Infrastrutture, spagnola Ferrovial si aggiudica progetto autostradale in Texas per 1,2 miliardi

- L'impresa spagnola Ferrovial si è aggiudicata un contratto da 1,2 miliardi di euro per la costruzione e manutenzione di una sezione dell'autostrada I-35 a San Antonio, in Texas (Stati Uniti). Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", Ferrovial eseguirà i lavori dal 2022 e per un periodo di sei anni mediante un consorzio guidato dalle sue controllate Ferrovial Construction e Webber. Il contratto prevede la progettazione, la costruzione e la manutenzione di una sezione senza pedaggio di più di 15 chilometri lungo della I-35, compresa la realizzazione di 29 chilometri di corsie sopraelevate di un viadotto nelle città di San Antonio, Live Oak, Selma e Schertz. Il progetto comprende più di 800 campate di ponti, 4.500 travi di cemento,15 mila tonnellate di travi in acciaio. (Spm)