Business news: Fmi, crescita Germania del 3,6 per cento nel 2021

- Nel 2021, il Pil della Germania sperimenterà una crescita del 3,6 per cento, che scenderà al 3,4 per cento nel 2022. È quanto prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto di aprile sulle prospettive dell'economia globale. I risultati vedono una correzione al rialzo rispetto alle stime pubblicate dall'Fmi a gennaio scorso. L'espansione del prodotto interno della Germania nell'anno in corso era prevista allora al 3,5 per cento. Per il 2022, il dato era del 3,1 per cento. (Geb)