Business news: ministro Economia Francia, aiuti ad Air France potrebbero continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio sui 4 miliardi di euro di aiuti pubblici ad Air France nell'ambito di un piano di ricapitalizzazione arrivato il 6 aprile, potrebbe non essere l'ultimo. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, a "Bloomberg Tv". "Il settore aereo in Europa affronta la sua crisi più importante da decenni", ha affermato Le Maire. "Vedremo quale sarà al situazione del settore aereo nei prossimi mesi, ma non dirò che è l'ultimo aiuto che sblocchiamo ad Air France", ha affermato il ministro. (Frp)