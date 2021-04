Roma: presidente Municipio III, no a Forum beni confiscati, Raggi torni in aula e approvi odg (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istituzione di un forum cittadino sui beni confiscati, è previsto dai regolamenti e lo si attende da tre anni, sarebbe il segnale che a Roma le mafie si possono sconfiggere grazie alla rete solidale e di mutualismo che tiene insieme la città. Quando facciamo riferimento ai migliori, ricordiamoci che "i migliori" sono quelli che sono per strada a contendere il territorio alle mafie a contrastare la deriva delle piazze di spaccio e a costruire reti di solidarietà per contrastare il welfare mafioso", conclude Caudo. (Com)