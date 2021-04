Usa: Pfizer chiede autorizzazione per somministrazione vaccino a 12-15enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Pfizer, assieme al suo partner tedesco BioNTech, ha chiesto alla Food and drug administration (Fda), l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, l'approvazione per somministrare il suo vaccino contro il Covid-19 a minori di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Lo riferisce la stampa statunitense. La mossa amplierebbe l'approvazione di emergenza della Fda per il vaccino, che al momento è disponibile solo per coloro che hanno più di 16 anni. Le due società hanno dichiarato di voler richiedere estensioni di età simili ad altre autorità di regolamentazione in tutto il mondo nei prossimi giorni. Pfizer e BioNTech citano una ricerca divulgata il mese scorso, secondo la quale il loro preparato contro il Covid è efficace al 100 per cento nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni. "Questi dati rappresentano un passo fondamentale negli sforzi in corso da parte di Pfizer e BioNTech per sostenere i governi nell'ampliamento degli sforzi per la vaccinazione globale", hanno affermato le società in un comunicato.(Nys)