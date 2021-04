Covid: Lula, vaccino non può essere gestito dal mercato, serve governance globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca e la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 non possono essere lasciate in balia del mercato, serve una governance globale. Lo ha detto ai microfoni di "Tg2 Post" su "Rai 2" Luiz Inazio Lula da Silva, leader del Partito dei Lavoratori (Pt) ed ex presidente del Brasile. "Spero che l'Italia al G20 prenda in considerazione questa ipotesi. Come fatto durante la crisi di Lehman Brothers, stiamo vivendo una guerra contro l'umanità e l'umanità deve trovare una risposta coesa. Il problema del Covid va affrontato a livello mondiale e per questo penso possa essere un argomento da portare anche davanti al Papa", ha affermato. (Res)