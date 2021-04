Usa: Commissione etica Congresso apre inchiesta su deputato Gaetz (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non nego di aver contribuito alle spese di donne che ho frequentato quando non avevo una relazione stabile. Ho pagato per biglietti aerei, stanze d'albergo. Sono stato un partner generoso. Penso che qualcuno stia tentando di far assumere un profilo di rilievo penale a condotte del tutto ordinarie", ha detto Gaetz. In una nota pubblicata ieri, 30 marzo, il deputato ha dichiarato di essere impegnato a collaborare con l'Fbi e di aver anche "indossato una cimice su richiesta dell'Fbi". "Nessuna delle accuse circolate nei miei confronti rispondono al vero, e quanti hanno diffuso tali menzogne sono parte di una indagine per estorsione", ha aggiunto Gaetz. (Nys)