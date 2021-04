Business news: Azerbaigian, Moody's conferma rating a Ba2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Moody's ha modificato l'outlook sul rating dell'Azerbaigian da stabile a positivo e ha confermato la valutazione a lungo termine e del debito senior non garantito a Ba2. Secondo quanto riferito dall’agenzia, l'outlook positivo riflette la valutazione di Moody's secondo cui la governance, e in particolare l'efficacia delle politiche, stanno migliorando, anche se partendo da una base molto bassa, il che potrebbe aumentare la resilienza del profilo di credito del governo. In particolare, riferisce Moody’s, i miglioramenti al quadro di politica monetaria e macro possono promuovere la stabilità nei settori esterno e bancario di fronte agli shock, mentre un uso efficace continuato di notevoli riserve fiscali consentirebbe una spesa anticiclica e limiterebbe il deterioramento delle metriche fiscali e del debito del governo. Moody's ha modificato il rating senior non garantito in valuta estera del consorzio del Corridoio meridionale del gas, Cjsc, da positivo a stabile e ha confermato il rating Ba2. Il consorzio ha ricevuto garanzie esplicite su tutto il suo debito in valuta estera. I massimali in valuta locale ed estera dell'Azerbaigian rimangono rispettivamente a Baa3 e Ba2. (Rum)