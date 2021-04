Business news: Lavrov, Russia pronta a fornire Gnl al Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha proposto di fornire gas naturale liquefatto (Gnl) al Pakistan e attende una risposta dalle autorità di Islamabad. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante la conferenza stampa, tenutasi dopo i colloqui con l’omologo pakistano, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi. "In passato abbiamo constatato l'interesse reciproco a delle forniture di Gnl russo da parte di Gazprom, Rosneft e Novatek. Abbiamo fatto offerte rilevanti in merito e siamo in attesa di una risposta dai nostri partner pachistani", ha detto Lavrov. (Inn)