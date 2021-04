Business news: Shell, previste vendite di carburante stabili per il primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Shell prevede, per il primo trimestre, che le sue vendite di carburante scendano o nel migliore dei casi rimangano costanti, in vista dell’allentamento di alcune restrizioni dovute al coronavirus. Lo rende noto la stessa compagnia presentando i dati per i primi dati trimestrali e del 2021. Per il primo trimestre le vendite si attestano a 3,7-4,7 milioni di barili di petrolio al giorno, poco meno rispetto ai 4,8 milioni di barili nell'ultimo trimestre del 2020. Per quanto riguarda il commercio di gas naturale liquefatto (Gnl), Shell ha detto di aspettarsi risultati "significativamente sotto la media". Rispetto agli 8,2 milioni di tonnellate del trimestre precedente, nei primi tre mesi del 2021 vede la sua produzione di gas naturale liquefatto a 7,8-8,4 milioni di tonnellate. L’ondata di freddo che ha colpito il Texas potrebbe aver tagliato la produzione della Shell di 10-20 mila barili al giorno e ridotto fino a 200 milioni di dollari i suoi guadagni rettificati del primo trimestre, che saranno comunicati il 29 aprile. (Beb)