Business news: Spagna, Iberdrola e Mapfre si uniscono per realizzare fino a 1 GW di progetti rinnovabili

- L'azienda energetica Iberdrola e la compagnia assicuratrice Mapfre ha firmato un'alleanza strategica per investire congiuntamente in progetti rinnovabili fino a 1 GW di potenza installata. Secondo quanto riferito da Iberdrola in una nota, l'accordo rafforza la capacità delle due aziende impegnate nella transizione energetica e nell'economia verde come un modo per recuperare l'industria e l'occupazione e per trasformare il tessuto produttivo del Paese. Finora, Mapfre aveva realizzato investimenti in attività alternative solo attraverso fondi immobiliari, infrastrutturali e di private equity. Antonio Huertas, presidente di Mapfre, ha sottolineato che questa alleanza "ci permetterà di crescere e di continuare a diversificare il nostro portafoglio in un contesto di bassi tassi di interesse e di realizzare il nostro obiettivo di promuovere investimenti con un impatto ambientale positivo". (Spm)