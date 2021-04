Business news: Francia, Suez firma con Cleanaway Waste Management accordo cessione attività in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Suez ha annunciato la firma di un accordo di cessione delle sue attività di riciclaggio in Australia a Cleanaway Waste Management. In un comunicato, la società francese ha spiegato che l'accordo è sottomesso alle trattative con Veolia, che punta ad acquisire la totalità di Suez. "Questo accordo si si inserisce a pieno nel piano strategico Suez 2030" e permette a Veolia di "prendere il controllo di questo attivo attraverso un'offerta pubblica, soprattutto sulla base della proposta fatta da Suez a Veolia il 21 marzo 2021", si legge in un comunicato. Suez continua a volere una soluzione amichevole e negoziata con Veolia e lascia quindi la porta aperta alle negoziazioni", continua la nota. (Frp)