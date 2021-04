Varese: Polizia arresta due pregiudicati per resistenza e furto aggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il pomeriggio di ieri e la notte scorsa, la Polizia di Stato di Varese ha arrestato due cittadini tunisini di 19 e 31 anni in due distinti episodi, rispettivamente per resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato. Il primo episodio è avvenuto in piazza della Repubblica e ha avuto per protagonista il 19enne che, privo di documenti, ha fornito delle generalità fittizie all’equipaggio della Volante che stava perlustrando la zona. Il nominativo, dopo i primi accertamenti risultato di “fantasia”, gli è valso l’accampognamento in ufficio per l’identificazione. Per impedire l’accompagnamento, il tunisino ha da subito opposto resistenza prendendo a calci e pugni i poliziotti che a fatica riuscivano a trattenere l’irruenza del giovane che alla fine è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza. Prima di lasciare piazza della Repubblica, gli agenti hanno dovuto far fronte a una ragazza minorenne che ha cercato di opporsi all’arresto dell’amico sedendosi sul cofano della vettura di servizio per impedire che si allontanasse e, successivamente, prendendo a calci il veicolo di servizio finendo per danneggiarlo. (segue) (Com)