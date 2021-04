© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Francia sono state effettuate 510 mila iniezioni del vaccino contro il coronavirus. Lo ha reso noto il ministro della salute, Olivier Veran, in un tweet, spiegando che si tratta di un nuovo record dopo le 437 mila di ieri. Il governo ha fatto sapere che ad oggi in Francia il 5,4 per cento della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino per un totale di 3,6 milioni di persone. (Frp)