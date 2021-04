Regioni: Letta, grazie a Bonaccini presidente super partes, auguri a Fedriga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da me e da tutto il Partito Democratico i migliori auguri di buon lavoro a Massimiliano Fedriga per l'elezione a presidente della Conferenza delle Regioni, con l'auspicio che il suo mandato sia improntato allo stesso rigore istituzionale dimostrato da Stefano Bonaccini negli anni della sua presidenza". Lo afferma, in una nota, Enrico Letta, segretario del Partito democratico. "A Stefano il nostro più sentito grazie per l'impegno profuso e per la capacità di essere sempre presidente super partes, tanto più in un tempo eccezionale e complesso quale quello che abbiamo alle spalle", aggiunge. (Com)