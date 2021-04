Argentina: governo respinge "energicamente" annuncio Regno Unito su operazioni militari in Falkland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha respinto "energicamente" la decisione del Regno Unito di "effettuare manovre militari" nel "territorio argentino" delle Falkland (Malvinas), l'arcipelago la cui sovranità è reclamata da Buenos Aires. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri dell'Argentina secondo cui la decisione di Londra "costituisce una ingiustificata dimostrazione di forza", in spregio degli inviti a rilanciare i negoziati sulla sovranità dell'arcipelago, contenuti in "numerose risoluzioni delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali". Il governo argentino fa sapere di aver trasmesso una "dura nota di protesta" a quello britannico, dopo aver avuto notizia della prossima realizzazione "di illegittimi esercizi militari nell'area delle Isole Malvinas", nei prossimi giorni.(Abu)