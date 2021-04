Droga: Gasparri, Dadone in malafede, usi terapeutici già consentiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Dadone è in totale malafede. Non si può occupare di droghe. Gli usi terapeutici sono già largamente consentiti". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Di che cosa parla? Si possono usare tante sostanze quando sono impiegate nell'ambito di attività farmaceutiche e sanitarie. Non serve nessuna legge se non per aprire la strada a una legalizzazione della cannabis in quanto tale - aggiunge -. Leggi ambigue e provocatorie non possono passare e non passeranno. La Dadone non può e non si deve occupare di materie che vuole utilizzare mettendo a repentaglio l'esistenza stessa del governo. Draghi avvisato mezzo salvato". (Com)