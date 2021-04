Roma: presidente Municipio III, no a Forum beni confiscati, Raggi torni in aula e approvi odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo no, non si può fare. Si rimedi subito o si smetta di raccontare che (la sindaca Raggi) ha combattuto la camorra e la mafia. La Raggi torni in aula e approvi l'ordine del giorno che istituisce il Forum cittadino sui beni confiscati o la smetta di raccontare che ha combattuto le mafie a Roma". Così Giovanni caudo, presidente del III Municipio e candidato alle primarie del centrosinistra per Roma 2021, in una nota, a seguito della bocciatura della mozione per l'attivazione del Forum sui beni confiscati duramente criticata anche da Libera. (segue) (Com)