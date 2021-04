Roma: presidente Municipio III, no a Forum beni confiscati, Raggi torni in aula e approvi odg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pio La Torre - prosegue Caudo - me lo ricordo nella manifestazione a Comiso prima di essere ammazzato. Fu sua l'idea della prima legge per la confisca dei beni. Una legge poi modificata e che ha costituito, nel tempo, un'arma fondamentale nella lotta alle mafie. Di quei beni se ne può fare un uso sociale e colpire al cuore, nel denaro, le attività malavitose. Nel Municipio III con uno di questi beni confiscati stiamo allestendo la casa del "Dopo di Noi" dove cinque persone disabili potranno abitare insieme liberando le famiglie dal pensiero e dalle angosce di cosa accadrà dopo". (segue) (Com)