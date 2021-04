Brasile: Bolsonaro contro giudice Corte suprema su covid, "difensore del terrorista Battisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ingaggiato un nuovo braccio di ferro con la Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf), accusando un giudice di attivismo politico e di essersi dimostrato un "difensore di terrorista", nella gestione del "caso Battisti". Nella giornata di giovedì, il giudice Renato Barroso aveva ordinato al Senato l'apertura di una commissione permanente di inchiesta (Cpi) per verificare eventuali mancanze del governo nella gestione della pandemia del nuovo coronavirus. Una "giocata organizzata tra Barroso e i banchi di sinistra del Senato per attaccare li governo", ha detto Bolsonaro in dichiarazioni rilanciate anche sul suo profilo twitter. Bosonaro si è quindi rivolto a Barroso sottlineando di "conoscerne il suo passato, la vita e quello che ha sempre difeso. Il modo in cui è arrivato alla Corte, compreso difendendo il terrorista Cesare Battisti", ha aggiunto. (segue) (Brb)