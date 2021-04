Brasile: Bolsonaro contro giudice Corte suprema su covid, "difensore del terrorista Battisti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel chiedere l'istituzione della Cpi, Barroso ha specificato che il Senato non potrà opporsi alla commissione per "convenienza e opportunità politica". Barroso ha concesso l'ingiunzione (decisione provvisoria) nell'ambito di una causa intentata dai senatori Alessandro Vieira e Jorge Kajuru, entrambi del partito Cittadinanza. La commissione per analizzare l'azione governativa e eventualmente provare alcune irregolarità era stata invocata dalle opposizioni sin dallo scorso anno. A febbraio, inoltre, un gruppo di 30 senatori aveva inviato al presidente del Senato Rodrigo Pacheco una richiesta per istituzione di Cpi al termine di una raccolta di firme iniziata a gennaio. La decisione di Barroso sarà sottoposta con urgenza ai giudici della Corte suprema riuniti in seduta plenaria per confermare o annullare la decisione. Il giudice ha affermato che la sua decisione è dovuta all'aggravarsi della crisi sanitaria nel paese che "nel suo momento peggiore sta battendo incresciosi record di morti quotidiane e casi di contagio". (segue) (Brb)