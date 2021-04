Usa: dipartimento di Stato annuncia "facilitazione" relazioni con Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 aprile gli Stati Uniti voteranno per il disegno di legge Strategic Competition Act, contenente tra l'altro la richiesta di inclusione di Taiwan nell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e ad altre tre importanti organizzazioni internazionali. Lo ha annunciato il senatore statunitense Bob Menendez, presidente della Commissione per le relazioni estere Usa. Sebbene la proposta di legge si concentri principalmente sui modi per contrastare il "comportamento aggressivo e assertivo" della Cina e le violazioni dei diritti umani, include anche dei riferimenti all'isola di Taiwan, citata nel documento 46 volte. Come rende noto il quotidiano "Taiwan News", la sezione relativa al partenariato tra Usa e Taiwan, riporta al punto 7 l'invito a "sostenere la partecipazione significativa di Taiwan alle Nazioni Unite". La proposta stabilisce inoltre che, tra gli organismi internazionali, gli Stati Uniti dovrebbero sostenere la partecipazione di Taiwan all'Assemblea mondiale della sanità (Ams), all'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (Icao) e all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). (segue) (Nys)