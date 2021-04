Turismo: assessore Lazio, primo incontro per Osservatorio, tracciato percorso per ripartire insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giornate di intenso lavoro e di ascolto delle categorie del turismo, un settore in affanno, letteralmente piegato da tredici mesi di pandemia che, una volta curate le ferite, vuole rimettersi in piedi e nuovamente competere sui mercati internazionali e nazionali". Lo dichiara in una nota l'assessore al Turismo e enti locali, Valentina Corrado. "Ho voluto incontrare questo pomeriggio l'Osservatorio regionale del turismo - aggiunge - per riunire intorno a un tavolo, seppure virtuale, le associazioni di categoria, le imprese, le università pubbliche e private e gli enti territoriali. E' arrivato forte e chiaro il grido di allarme del settore sia in termini di mancati introiti sia in termini di prospettive e di tempi". (segue) (Com)