Covid: Cecchetti (Lega), Lombardia torna in arancione e ha messo in sicurezza over 80, ma per Pd va sempre tutto male

- "Oggi la Lombardia ottiene il via libera a tornare zona arancione, con evidente sollievo per commercianti e cittadini, a dimostrazione che i numeri si stanno abbassando e che la campagna vaccinale sta funzionando e le misure attuate a livello regionale hanno funzionato". Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier e vice presidente del gruppo della Lega alla Camera dei Deputati sottolineando che domani la Lombardia arriva a due milioni di vaccinati e domenica raggiunge l'immunità di gregge per gli over 80". "Siamo la Regione che vaccina di più ogni giorno, che vaccina di più in Italia. Eppure - afferma l'esponente leghista - siamo la Regione in cui ogni giorno il Pd ripete con i Peluffo e i Bussolati che va tutto male, che è tutto sbagliato. Certo se il loro modello è la Toscana che non ha messo in sicurezza gli over 80 o la Campania o la Puglia amministrate da governatori del Pd tornate entrambe in zona rossa...", conclude Cecchetti.(Com)